Starul britanic, in varsta de 41 de ani, a oprit taxiul in care se afla si a sarit in ajutorul unui ciclist care lucreaza pentru compania Deliveroo, specializata in livrari de produse alimentare, in momentul in care acesta era atacat de patru agresori, precizeaza tabloidul The Sun.

"Ciclistul a avut noroc, Benedict este un supererou", a declarat pentru acelasi cotidian Manuel Dias, soferul taxiului Uber in care se afla actorul britanic. "Benedict a fost curajos si altruist. Daca el nu ar fi intervenit, ciclistul ar fi putut sa sufere rani grave", a adaugat acelasi taximetrist.

Acea tentativa de jaf a avut loc pe Marylebone High Street, foarte aproape de Baker Street, o strada pe care a fost plasata resedinta fictiva a detectivului Sherlock Holmes.

"Unul dintre agresori a incercat sa fure bicicleta victimei... care a fost lovita in fata cu pumnii, in cap cu picioarele si, apoi, a fost lovita din nou in cap cu casca sa", a precizat Politia Metropolitana londoneza, adaugand ca incidentul a avut loc in noiembrie 2017.



"Nu au fost raportate obiecte furate. Victima nu a necesitat spitalizare. Nu a fost facuta nicio arestare", precizeaza comunicatul Politiei Metropolitane.

Potrivit taximetristului Manuel Dias, actorul a alergat pe strada in directia agresorilor strigand "lasati-l in pace!". Apoi, starul britanic l-a tras dintre ei pe ciclistul cazut la pamant, scrie Agerpres.

Benedict Cumberbatch a declarat pentru jurnalistii de la The Sun ca nu se considera un erou.



"Am facut acel lucru pentru ca, ei bine, stiti, am simtit ca trebuia sa il fac", a spus starul britanic.

Benedict Cumberbatch, care interpreteaza personajul Sherlock Holmes in serialul "Sherlock" incepand din 2010, a jucat si in productii cinematografice de mare succes, precum trilogia "The Hobbit", "Avengers: Infinity War" si "The Imitation Game" - in care l-a interpretat pe celebrul savant britanic Alan Turing.