Dupa ce 11 participanti au urcat pe scena, publicul a decis ca Emil Rengle este marele castigator. Totodata, pe langa premiul de 120.000 de euro, el a castigat si premiul de originalitate in valoare de 10.000 de euro.

“Multumesc poporului roman ca m-a votat si ca a crezut in mine si ca au crezut in dragoste si dupa asta i-as multumi intreg universului care a contribuit la acest premiu, este clar ca eu nu merit acest premiu, s-a vorbit prin mine. Cu siguranta, avand in vedere ca am castigat ambele premii, o parte am sa donez”, a declarat el la final, potrivit stirileprotv.ro.

Pe parcursul concursului, nu s-ar putea spune ca drumul sau a fost unul lin, ci presarat cu emotie, lacrimi si mult suspans.

"Am colaborat pentru Katy Perry am cunsocut majoritatea artistilor din America. Mi-am dorit dupa atatia ani de hoianreala in lumea asta sa ma intorc acasa intr-o tara energica, iubitoare, deschisa la minte, inainte de toate suntem suflete, restul e spectacol , doar spectacol", a sustinut el.