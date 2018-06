Purtand o tinuta vestimentara sobra, Kim Kardashian a ajuns la Casa Alba miercuri dupa-amiaza, potrivit unui fotograf de la AFP.



"Am avut o super-intalnire cu Kim Kardashian astazi, am discutat despre reforma carcerala si despre condamnari", a scris pe Twitter presedintele american, care a ilustrat acel mesaj cu o fotografie ce il prezinta, zambitor, alaturi de starleta TV, in Biroul Oval de la Casa Alba.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Potrivit companiilor mass-media americane, Kim Kardashian a discutat si cu Jared Kushner, ginere si consilier al presedintelui american, care coordoneaza eforturile - deocamdata incipiente - ale administratiei republicane de la Casa Alba in vederea realizarii unei reforme a justitiei penale din Statele Unite, scrie Agerpres

Kim Kardashian a cerut eliberarea lui Alice Marie Johnson, o sexagenara incarcerata de peste 20 de ani pentru o infractiune lipsita de violenta, asociata consumului de droguri.

Administratia presedintelui Barack Obama a dorit sa faca o prioritate din modificarea legislatiei rigide din domeniul condamnarilor, insa nu a reusit sa obtina sprijinul Congresului, fapt care a determinat un aflux de gratieri prezidentiale si masuri de clementa.

In schimb, Donald Trump are o pozitie mult mai dura in aceasta chestiune.