Un numar total de 11,5 milioane de telespectatori britanici au urmarit nunta regala in data de 19 mai, 8,9 milioane la postul BBC One si 2,6 milioane la postul ITV.

Comparativ, 17,6 milioane de telespectatori au urmarit ceremonia casatoriei ducelui si ducesei de Cambridge in aprilie 2011, dintre care 13,6 milioane la BBC One si 4 milioane la ITV.



Cifrele arata o audienta cu 35% mai mica in cazul nuntii lui Harry in comparatie cu cea a fratelui sau.

Nunta lui Harry cu Meghan a fost urmarita de mai putini telespectatori chiar decat cea a printului Edward cu Sophie, contesa de Wessex, din iunie 1999, care a starnit interesul a 14,8 milioane de privitori.

Noile date, publicate de Barb, compania britanica pentru masurarea audientelor, ii includ si pe cei care au inregistrat ceremonia si au urmarit-o mai tarziu, chiar si dupa mai multe zile, scrie Agerpres.

Nuntile regale sunt, in mod traditional, unele dinte cele mai urmarite evenimente de televiziune, dar in 2018, se pare ca lucrurile au stat diferit.

Audienta nuntii regale, de 11,5 milioane de telespectatori in Regatul Unit, ar putea fi intrecuta luna viitoare de meciurile Angliei in cadrul Campionatului Mondial, de emisiunea BBC ''Strictly Come Dancing'' sau de cea difuzata de postul ITV, ''I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!''.

Recordul de audienta la televiziunile britanice pentru o nunta regala a fost inregistrat in iulie 1981, cand un numar estimat de 28 de milioane de telespectatori au urmarit casatoria printului Charles cu Lady Diana Spencer.