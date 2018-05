Un grup de cercetatori explica modul in care Michael Jackson sfida gravitatia

Un grup de cercetatori admiratori ai regretatului "King of pop", Michael Jackson, a elaborat o explicatie stiintifica a modului in care artistul era capabil sa faca una din figurile sale celebre, sa-si incline trunchiul in fata si sa ramana perfect oblic fara sa-si miste picioarele, potrivit unui studiu publicat de Journal of Neurosurgery si citat miercuri de EFE.