''Ma gandesc la voi toti astazi ca in fiecare zi. Va iubesc din tot sufletul si va trimit toata lumina si caldura de care sunt in stare in aceasta zi dificila'', a scris cantareata pe retelele de socializare.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day