Evenimentul a fost deschis de catre actrita principala a filmului, Alessia Tofan, care a rememorat momentele placute de pe platourile de filmare, exprimandu-si inca o data dragostea pentru aceasta profesie, actoria.

Au vorbit apoi Eric Aradits si Marcel Iures, care s-a declarat placut surprins de evolutia filmului, declarandu-si bucuria de a descoperi ca „Octav” are un destin frumos, facand referire la faptul ca acest DVD a fost lansat la cererea publicului.

Regizorul Serge Ioan Celebidachi a incheiat seria discursurilor, multumind cu recunostinta publicului roman, care face posibil ca povestea „Octav” sa continue, cat si celor prezenti la evenimentul gazduit de libraria Carturesti Carusel, din centrul vechi al Bucurestiului.

Seara s-a incheiat cu o sesiune de autografe oferita de catre Marcel Iures, Serge Ioan Celebidachi, Alessia Tofan si Eric Aradits celor prezenti.

DVD-ul va putea fi cumparat de pe website-ul oficial al filmului www.filmuloctav.ro si din reteaua Carturesti, la pretul de 49.9 lei.

Discul contine imagini inedite (de exemplu, povestea pe larg a modului in care s-a lucrat pentru acest film), care vor fi publicate in exclusivitate doar pe DVD, cat si o brosura tiparita cu informatii si fotografii detaliate despre productia cinematografica regizata de Serge Ioan Celebidachi.

O surpriza placuta pentru public va fi faptul ca 1 din 100 de DVD-uri „Octav”, puse la vanzare, va contine deja semnatura actorului Marcel Iures.

Povestea filmului Octav

Filmul „Octav” spune povestea lui Octav (Marcel Iures), un barbat in varsta, care se reintoarce la conacul copilariei sale aflat undeva in zona rurala a Romaniei, cu dorinta de a-l vinde. Ajuns aici, dupa o absenta de zeci de ani, o fetita ce-i pare cunoscuta il poarta intr-o calatorie minunata in timp, inapoi la anii copilariei sale pentru a-l ajuta sa-si redescopere bucuria de a trai.

Lung-metrajul „Octav”, o coproductie Romania - Marea Britanie, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, producator Adela Vrinceanu Celebidachi, a primit de la lansare pana in prezent numeroase premii si nominalizari internationale si nationale, dupa cum urmeaza:

Festivalul International de Film de la Beijing

Singurul film romanesc aflat pe lista nominalizatilor pentru Tiantan Awards 2018

Los Angeles Film Awards, 2018

Selectie in competitia oficiala

Hollywood Boulevard Film Festival, 2018

Selectie in programul oficial al festivalului

Calcutta International Cult Film Festival, India 2018

Cel mai bun film al lunii ianuarie 2018, sectiunea Narrative Feature

Virgin Spring Cinefest, India, februarie 2018

GOLD AWARDS: Debut Filmmaker, Best Director (Serge Ioan Celebidachi), Narrative Feature, Best Cinematography

SILVER AWARDS: Best Actor (Marcel Iures), Best Producer

BRONZE AWARDS: Best Actress (Alessia Tofan), Best Music Score

HONOURABLE MENTION AWARDS: Best Sound Design

Montreal World Festival Film 2017, Canada

Nominalizat la sectiunea Focus on World Cinema

Cairo International Film Festival 2017, Egipt

Nominalizat la sectiunea International Panorama

PREMIILE GOPO 2018

Premiul Publicului, pentru cei mai multi spectatori in cinema

Mai multe detalii despre filmul „OCTAV” se gasesc si pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.co/filmul.octav