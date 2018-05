David Garrett este aproape de finalul perioadei de recuperare dupa o operatie de hernie de disc. Cu toate acestea, la recomandarea medicilor, a fost necesara amanarea acestor 3 concerte.

"Ma simt mai bine acum, dar, din pacate, recuperarea completa dureaza mai mult decat ma asteptam. Cu toate ca prognosticul medicilor este incurajator si se asteapta la o recuperare deplina, din pacate, nu imi permit inca sa sustin spectacole. In momentul de fata, cel mai important lucru este sa am grija de mine si de recuperarea mea completa din punct de vedere fizic indiferent de cat timp este necesar. Desi ma simt mai bine, din pacate acest lucru inseamna de asemenea si anularea mai multor concerte. Intrucat am primit foarte multe mesaje si urari de insanatosire grabnica, vreau sa va spun ca apreciez intelegerea dumneavoastra si va multumesc inca o data pentru cuvintele de sustinere si pline de afectiune. Imi dati o putere extraordinara si ma ajutati sa trec prin aceste momente dificile. Astept cu nerabdare sa va revad in curand la unul dintre concertele anuntate", declara violonistul, potrivit unui comunicat de presa.

Toate biletele pentru concertele de la Sala Palatului Bucuresti raman valabile pentru noile date; biletele pentru data de 8 iunie vor fi valabile doar pentru concertul din 13 septembrie, iar biletele pentru data de 9 iunie vor fi valabile numai pentru cel din data de 14 septembrie.

In acelasi timp, persoanele care vor dori recuperarea contravalorii biletelor, sunt rugate sa se adreseze punctelor de vanzare de unde acestea au fost cumparate.