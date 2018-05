In cadrul unui interviu acordat publicatiei The Sun, Scott Mitchell a declarat ca pe masura ce afectiunea de care sufera actrita in varsta de 80 de ani pune stapanire pe mintea acesteia ea nu isi mai poate aminti cei 18 ani de casnicie ai cuplului.



''Brusc, ea nu isi mai aduce aminte de trecutul nostru. Se uita la verigheta si zice: 'Suntem casatoriti?' Insa despre asta este vorba cu aceasta boala nemiloasa, nu-i asa?'', a spus Mitchell, in varsta de 55 de ani.

Mitchell a dezvaluit anterior ca Barbara Windsor, care a avut o cariera stralucitoare in industria divertismentului, a fost diagnosticata cu boala Alzheimer in luna aprilie 2014. Cuplul a tinut secreta aceasta informatie pana saptamana aceasta, scrie Agerpres.

De la anuntul privind boala actritei britanice numerosi prieteni si fosti colegi ai acesteia si-au declarat public sprijinul fata de situatia sa. Intr-un interviu acordat Daily Mirror, actorul Christopher Biggins, prieten al vedetei, a afirmat ca ea a fost ''o actrita a poporului''.



''Toata lumea isi doreste o parte din ea, iar ea este foarte fericita sa o ofere. Singura problema este ca in viitor, si poate deja, ea nu va intelege de ce. Ea poate sa-si uite intreaga cariera glorioasa, de ce este faimoasa si pe toti oamenii ale caror vieti le-a influentat'', a spus Biggins.

''Insa, daca asa vor sta lucrurile, atunci tine de noi, prietenii ei dragi, sa il ajutam pe uimitorul ei sot, Scott, sa ii reaminteasca'', a adaugat actorul.

Nascuta in 1937, Barbara Windsor a avut primul contact cu lumea artistica la o varsta frageda, cand bunica sa a dus-o in spatele scenei intr-un teatru. Atunci, ea a decis ca aceasta este cariera pe care doreste sa o urmeze, conform IMDb. Si-a facut debutul la varsta de 12 ani, iar ia 15 ani a primit prima slujba in cadrul unui musical din Londra. Rolul din seria "Carry On" a consacrat-o.