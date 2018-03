Fiecare miscare de schimbare puternica a fost insotita de-a lungul timpului de propriul sau refren memorabil, care rasuna atat de familiar atat in urechile celor care au trait schimbarea, cat si in ale celor care doar au auzit povestile si ii intuiesc impactul. Cea mai de succes balada a Scorpions, „Wind of Change”, este considerata simbolul caderii Zidului Berlinului si face valuri adanci pana in ziua de azi, cand poate va inspira si va insoti o noua schimbare.

Despre asta e vorba cand vorbim de rock – de muzica ce lasa semne, inspira generatii, nu are varsta si asupra careia nu poti si nu are sens sa intervii, caci mesajul va fi mereu actual si va transcede generatii.

Ne inconjoara aceeasi Crazy World unde, spre sfarsitul anilor ’60, niste tineri muzicieni din Germania ce se refacea dupa al doilea razboi mondial au fost marcati de muzica ce se auzea de peste

Ocean. Originara din Hanovra, trupa a luat nastere din initiativa chitaristului Rudolf Schenker si s-a consacrat in anii ’80 cu piese care au fost pe buzele tuturor, ca “No One Like You”, “Still Loving You” si “Rock You Like A Hurricane”, afirmandu-se totodata drept cel mai important grup heavy al Germaniei. Balada “Wind Of Change”, simbol al schimbarilor politice puternice din Europa din 1989, a devenit rapid un succes pe plan mondial, fiind cel mai bine vandut single al anului 1991.

Pe scurt, acestia sunt Scorpions – una dintre cele mai longevive trupe de rock, cu peste 50 de ani de cariera si peste 100 de milioane de albume vandute, a caror muzica suna la fel ca in prima zi si care ilustreaza aceleasi idealuri care ne tin umani, in viata si mergand inainte.

Scorpions revin la Bucuresti pentru mai multa magie si inspiratie pe 12 iunie, la Romexpo iar biletele se pot cumpara online pe www.eventim.ro, sau prin reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librariile Humanitas, librariile Carturesti). Intre 19 si 31 martie, sunt disponibile bilete in pre-sale la urmatoarele preturi:



350 lei (Tribuna),

245 lei (Golden Ring),

173 lei (Gazon A) si

136 lei (Gazon B).

De pe 31 martie si pana la data evenimentului, biletele vor avea costurile de de 350 lei (Tribuna), 270 lei (Golden Ring), 190 lei (Gazon A) si 150 lei (Gazon B).