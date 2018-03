Anuntul a fost facut intr-o declaratie comuna data publicitatii de magazinul US Weekly.

"Dupa ce ne-am gandit si am cantarit mult timp, am decis sa ne separam. Ramanem in stransa legatura ca prieteni care se iubesc si care vor continua sa se sprijine in urmatoarele etape ale vietii", au sustinut cei doi.

Usher si Grace s-au casatorit in septembrie 2015, insa formau un cuplu inca din 2009, dupa ce Usher a divortat de prima sotie, noteaza bucurestifm.ro.



Artistul a mai fost casatorit cu Tameka Foster, cu care are doi baieti, Usher "Cinco", in varsta de sapte ani, si Naviyd, in varsta de sase ani, dar cei doi s-au despartit la doi ani dupa nunta din august 2007, divortul fiind cerut de artistul american.

Usher a fost descoperit la un concurs de talente, pe cand avea 13 ani, si de atunci a lansat pe piata sapte albume. A jucat in seriale de televiziune si filme, precum "Scoala sub teroare", "O fata minunata" si "In The Mix". Albumul sau intitulat "Confessions", lansat in 2004, a fost premiat cu mai multe discuri de platina si s-a vandut in peste 20 milioane de copii la nivel mondial.