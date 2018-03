Intr-un interviu acordat pentru The Sun, Robbie Williams a admis pentru prima oara ca "problemele sale de sanatate mintala ii pun in pericol viata".



"Am o boala care vrea sa ma ucida si se afla in capul meu. Trebuie sa ma protejez de acest lucru'', adaugand ca "din pacate sau din fericire, daca ma limitez la propriile resurse, risc sa sabotez totul".

De asemenea, artistul a mai mentionat si in cartea sa "Reveal" ca se lupta cu anxietatea nevrotica, aratand ca presiunea celebritatii il copleseste.

"Intreaga mea viata se invarte in jurul unei stari nevrotice si depresive", a mai spus cu alta ocazie intr-un interviu radiofonic. "Munca mea imi afecteaza sanatatea. O sa ma omoare pana la urma. Daca nu vad totul intr-un mod diferit", a specificat cantaretul, potrivit jurnalul.ro.

In luna octombrie, Robbie Williams a marturisit care a fost motivul pentru care a fost nevoit sa-si anuleze cele trei concerte pe care trebuia sa le sustina in Rusia, in cadrul turneului "The Heavy Entertainment Show". "Din nefericire, boala a venit exact spre finalul turneului meu care mergea atat de bine. Am primit niste rezultate care erau foarte ingrijoratoare si am sfarsit la Terapie Intensiva. Nu m-am mai retras dintr-un turneu din cauza sanatatii din 1998, asa ca stiti ca daca nu pot sa cant inseamna ca ceva se intampla", a explicat cantaretul.