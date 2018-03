Netflix anunta un nou sezon al serialului Black Mirror, premiat cu Emmy.

"Black Mirror" este un serial antologic, care exploreaza inadaptarea colectiva la lumea moderna. Fiecare episod independent relateaza o poveste incisiva si plina de suspans, legata de paranoia tehnologica contemporana. Tehnologia a transformat toate aspectele vietilor noastre, in mod incontestabil. In fiecare casa, pe fiecare birou, in fiecare palma este un ecran cu plasma, un monitor, un smartphone – o oglinda neagra care ne arata experienta secolului 21. Serialul este creat si scris de Charlie Brooker, iar producatorii executivi sunt Brooker si Annabel Jones.

Iata clipul video care anunta sezonul 5.