Purtatoarea de cuvant Rosario Herrera nu a oferit prea multe detalii in acest sens, dar a asigurat ca, potrivit mai multor martori, autorul furtului este un barbatul de culoare, de varsta mijlocie.

Frances McDormand sarbatorea castigarea Oscarului pentru cea mai buna actrita principala, pentru rolul sau din filmul 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', dar si-a dat seama ca statueta a disparut in momentul in care numele ei trebuia gravat pe soclu.

Actrita nu a putut sa-si stapaneasca lacrimile in timp ce a cautat disperata, impreuna cu sotul ei, regizorul Joel Coen, prin sala situata doua etaje deasupra celebrului Teatru Dolby, unde s-a desfasurat gala premiilor Oscar.

Totusi, reprezentanta actritei, Simon Halls, a confirmat ziarului USA Today ca agentii de securitate ai evenimentului au avut grija ca actrita sa-si recupereze pretioasa statueta, scrie Agerpres.

Potrivit ziaristei Cara Buckley, a fost fotograful celebrului chef al galei, Wolfgang Puck, cel care l-a prins pe hot.

"Fran si Oscarul ei sunt fericiti impreuna si se bucura de un hamburger la In-N-Out", a precizat Halls.

Ce inseamna sintagma "inclusion rider", la care a facut referire actrita in timpul discursului de la Oscar?

Frances McDormand, castigatoarea Oscarului pentru cea mai buna actrita intr-un rol principal, si-a incheiat discursul din timpul galei de duminica noaptea cu o sintagma juridica, ''inclusion rider'', careia putini privitori i-au inteles semnificatia, precizeaza Reuters.

''Inclusion rider'' se refera la o anexa pe care actorii si regizorii o pot insera in contracte pentru a determina studiourile sa angajeze mai multe femei, persoane apartinand minoritatilor sexuale, persoane cu dizabilitati sau de alte rase.

Contactata de Reuters, Kalpana Kotagal, o avocata din Washington specializata in drepturi civile, care si-a petrecut ultimul an creand acest concept impreuna cu colegii sai, nu s-a gandit ca aceasta metoda inovativa de a spori diversitatea la Hollywood va avea parte de un asemenea succes.





''Frances McDormand ne-a surprins'', a spus Kotagal luni intr-un interviu telefonic. ''Stiam ca la un moment dat avea sa explodeze'', a completat avocata.

Kotagal a apus ca acest concept a fost discutat in ultimele luni cu vedete si agentii de casting, dar nu stie cum a ajuns la cunostinta lui McDormand.

''Am aflat despre asta saptamana trecuta'', a declarat reporterilor in culise McDormand, care a castigat Oscarul pentru rolul unei mame in cautarea ucigasului fiicei sale in pelicula ''Three Billboards Outside Ebbing,Missouri''.





Kotagal spune ca a lucrat la o varianta de text pentru aceasta anexa impreuna cu Stacy Smith, profesoara de comunicare la Universitatea din California de Sud, care a folosit sintagma ''inclusion rider'' intr-o conferinta din 2016 pe tema absentei diversitatii in industria filmului.

''Obiectivul este ca filmele pe care le vedem zi de zi sa fie o oglindire mai buna a lumii in care traim'', a spus Kotagal, sugerand ca directorii de casting sa ia in considerare o gama mai variata de persoane atunci cand distribuie roluri mici si figuratie. ''Asta ar insemna, spre exemplu, un procent de 50% dedicat femeilor''.

Avocata a spus ca stie cel putin cazul unui actor care negociaza includerea unui astfel de anexe in contract, dar a refuzat sa-i dezvaluie numele.

Ideea ar putea castiga adepti in scurt timp.

''Sunt in favoarea anexei referitoare la incluziune'', a scris pe Twitter dupa terminarea ceremoniei Brie Larson, castigatoarea Oscarului pentru cea mai buna actrita in 2015 cu pelicula ''Room''. ''Cine mi se alatura?", a adaugat ea.