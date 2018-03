Sora ambitioasa a lui Lucas revine, iar de data aceasta va fi insotita de o armata de prieteni. Erica nu mai accepta sa priveasca actiunea de pe margine, asa ca intra intr-o misiune curajoasa – aceea de a salva Hawkins de o noua amenintare.

Priah Ferguson

Priah Ferguson este o actrita de origine americana, nascuta in Atlanta (Georgia), care si-a inceput cariera actoriceasca la numai patru ani. La inceput a jucat in piese locale, de scurta durata, urmand sa semneze un contract de colaborare cu agentia People Store.

A devenit cunoscuta dupa ce a jucat in premiatul show FX - Atlanta, realizat de Donald Glover. La scurt timp, a jucat in Mercy Street (PBS), iar apoi a aparut in Daytime Divas (VH1), alaturi de Tichina Arnold.

Interpretarea din Stranger Things a fost atat de apreciata incat Erica Sinclar devine o aparitie constanta in noul sezon al serialului. Pe langa succesul pe care l-a avut in proiectele TV, Priah Ferguson a mai aparut de-a lungul timpului in scurtmetraje si in seriale online premiate.

Priah Ferguson a devenit actrita inspirata fiind de filmul Crooklyn and Daddy’s Little Girls si este in prezent profund implicata in comunitatea din care face parte, aceasta fiind printre purtatorii de cuvant ai organizatiei United Way of Greater Atlanta.



Priah Ferguson- foto Viviana Chavez/ Maya Hawke - foto Ellius Grace

Maya Thurman-Hawke

Potrivit unui comunicat remis 9am, Maya Thurman-Hawke, care o va impersona pe Robin, va fi o aparitie constanta in urmatorul sezon Stranger Things.

Robin este o tipa neconventionala, isteata si plina de energie. Plictisita de locul de munca monoton, incepe sa simta nevoia de putina emotie si actiune in viata ei... si va primi mai mult decat si-ar fi imaginat atunci cand descopera secretul din Hawkins.

Maya Thurman-Hawke poate fi vazuta in rolul lui “Jo March” din Little Women, miniseria BBC care este o adaptare a romanului clasic cu acelasi nume. Little Women a avut premiera in Anglia in luna decembrie a anului trecut si va fi difuzat de PBS in Statele Unite din luna mai a acestui an. Maya a jucat alaturi de Angela Lansbury, Emily Watson si Michael Gambon, iar acest rol a fost si primul ei rol de pana acum. In plus, a incheiat recent filmarile pentru Ladyworld, un film independent regizat de Amanda Kramer si va interpreta rolul principal in filmul lui Myna Joseph - Charlotte XVI.

Stranger Things este o serie creata de fratii Duffer. Producatorii executivi sunt atat Fratii Duffer, cat si Shawn Levy, Dan Cohen si Iain Paterson.