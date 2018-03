Rita Moreno a avut una dintre cele mai apreciate tinute de la Gala Oscar 2018, tinuta ei fiind aceeasi pe acre a purtat-o in anul 1962, cand a luat premiul Oscar pentru West Side Story pentru "Cea mai buna actrita in rol secundar".

A dress so nice she rocked it twice 💁 That’s right, @TheRitaMoreno just arrived at the @TheAcademy awards in the same dress she wore during her iconic #oscars win in 1962 👑 | 📷: @People pic.twitter.com/LCEF2EuwQ5