La aceasta categorie au mai fost nominalizate filmele "Call Me by Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread", "The Post", si "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", potrivit Agerpres.

Acesta este cel de-al doilea premiu Oscar castigat de cineastul mexican Guillermo del Toro, de aceasta data in calitate de producator. El imparte premiul cu J. Miles Dale. Del Toro a castigat si Oscarul pentru regie cu "The Shape of Water".

Actiunea filmului fantastic "The Shape of Water" se petrece la o baza secreta din SUA anilor '60 unde o femeie de serviciu singura ajunge sa aiba o relatie unica cu o creatura hominida amfibie tinuta in captivitate. Rolurile principale din acest film sunt interpretate de Sally Hawkins, Octavia Spencer si Michael Shannon.