Lungmetrajul animat "The Emoji Movie" a primit sambata patru trofee Zmeura de Aur la cea de-a 38-a editie a galei Razzie Awards, unde s-a impus inclusiv la categoria "cel mai prost film", in timp ce Tom Cruise si Mel Gibson s-au numarat printre artistii premiati pentru cele mai slabe interpretari actoricesti din anul 2017, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

"The Emoji Movie", un film pentru copii produs de Sony Pictures despre emoticoane care vorbesc, a castigat patru premii Zmeura de Aur, dupa ce s-a impus la categoriile "cel mai prost film", "cel mai prost regizor" (Tony Leonidis), "cel mai prost scenariu" (Tony Leonidis, Eric Siegel si Mike White) si "cel mai prost cuplu de pe marele ecran" (oricare doua emoticoane, potrivit organizatorilor).

Tyler Perry, nominalizat de multe ori la Zmeura de Aur in ultimii ani, s-a impus la categoria "cea mai proasta actrita" pentru interpretarea personajului feminin Madea din pelicula "Boo 2: A Madea Halloween".

Mel Gibson a fost premiat la categoria "cel mai prost actor in rol secundar" pentru evolutia sa din filmul "Daddy's Home 2", in care starul australian a jucat alaturi de John Lithgow, Will Ferrell si Mark Wahlberg.

Kim Basinger, o actrita premiata cu Oscar, a castigat in acest an Zmeura de Aur pentru rolul secundar interpretat in thrillerul erotic "Fifty Shades Darker". Acest film, care incheie trilogia "Fifty Shades", s-a impus si la categoria "cea mai proasta continuare".

Adaptarea pentru marele ecran a serialului TV "Baywatch" a castigat un premiu special, dupa ce s-a impus la o categorie votata de fani pe site-ul Rotten Tomatoes - "Special Razzie/Rotten Tomatoes Poll for The Razzie Nomination so Rotten You Loved It!" ("Nominalizatul atat de prost incat iti place!").

Ajunsa la cea de-a 38-a editie, gala Zmeura de Aur este considerata un "antidot" la ceremonia Oscarurilor si este organizata in mod traditional cu o zi inainte de decernarea premiilor inmanate de Academia de film americana. Trofeele costa 4,97 dolari si au forma unei zmeure vopsite in auriu, amplasata pe un mic soclu in forma unei pelicule cinematografice.

Premiile Zmeura de Aur sunt decernate pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care provin din 26 de tari.