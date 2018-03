Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea neta la 900 de milioane de dolari in 2017, in crestere cu 90 de milioane de dolari fata de anul trecut, potrivit listei anuale a Forbes.

Combs, in varsta tot de 48 de ani, care este cel mai bogat solist de hip-hop de cand Forbes a dat publicitatii prima data topul, in 2011, si-a marit averea estimata la 825 de milioane de dolari cu "doar" 5 milioane de dolari anul trecut, potrivit Forbes.

Cele mai profitabile investitii ale lui Jay Z au fost in brandul de sampanie de lux Armand de Brignac si in coniacul D'Usse. Combs, care a investit in brandul de vodca Diageo's Ciroc si in reteaua de televiziune Revolt, nu a avut acelasi randament.

Prezenta lui Jay Z in fruntea topului Forbes al artistilor hip-hop ar putea fi insa de scurta durata, noteaza Reuters. Cel de al treilea solist in acest top, Dr. Dre ar urma sa adauge o suma de noua cifre, constand in actiunile sale la Apple, la averea sa estimata in aceasta vara la 770 milioane de dolari, potrivit Forbes. Apple a cumparat compania lui Dr. Dre de echipamente audio Beats in 2014.

Drake si Eminem incheie topul cinci al acestui clasament, cu o avere estimata la 100 de milioane de dolari fiecare.

Forbes a intocmit topul anual evaluand bunurile majore, examinand documentele financiare si consultand analisti, avocati, manageri si alti actori din industrie.