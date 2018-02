Streisand a facut anuntul intr-un interviu pentru revista Variety. Artista a explicat ca cei doi caini pe care ii are acum sunt clonele Samanthei, cainele sau preferat, din rasa Coton du Tulear, care a murit in urma cu un an.

Streisand a prelevat celule din cavitatea bucala si din stomacul cainelui pentru a-l putea clona

"Puii au personalitati diferite. Astept sa mai creasca ca sa vad daca au ochii caprui ai Samanthei si seriozitatea ei", a decarat artista, potrivit Digi24.

Puii au fost numiti Miss Scarlett si Miss Violet si sunt imbracati in haine rosii, respectiv violet, pentru ca artista sa ii poata deosebi.