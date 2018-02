"Am remarcat o chestiune legata de raportul de activitate al deja celebrului Tudorel Toader. Eu stiu ca un raport de activitate ar trebui sa intruneasca lucrurile BUNE si RELE din activitatea unui om sau a unei institutii. Insa daca parcurgi 'raportul' lui Tudorel nu vezi decat conflicte constitutionale, defaimari de imagine, ilegalitati, intimidari de alte institutii etc. Din punctul lui de vedere, DNA condus de KOVESI nu are absolut nicio performanta, nimic bun. Totul este gresit, totul este rau. Aici cred eu ca e de fapt marea lor greseala, a baietilor pusi pe demolarea justitiei. Sunt lacomi pana si in incercarile jalnice de manipulare si asta pentru ca nu mai au timp.

Un raport in care Tudorel gasea si ceva lucruri bune vis-a-vis de activitatea DNA era mult mai credibil si putea sa creeze mai puternic o aparenta de obiectivitate. Puteau sa zica: domle' am analizat, sunt si cateva puncte bune, dar cele rele prevaleaza asa ca am decis sa cer revocarea procurorului sef pentru ca sunt prea multe elemente negative, scorul e in favoarea lor. Insa graba de a demonstra cu orice pret ca DNA si KOVESI sunt doar un lant nesfarsit de abuzuri si ilegalitati spune mai clar ca oricand ca Tudorel e doar un instrument la care canta baietii grabiti sa scape de puscarie. Dar nu foarte grabiti sa guverneze cu adevarat. Treaba asta cu raportul e ca un meci intre doua echipe in care arbitrul (Tudorel) nu vede decat golurile echipei care l-a cumparat. Pe celelalte le anuleaza pe motiv de offside. E uite ca noi, suporterii, nu suntem de acord si iesim in strada", a scris artistul pe Facebook.