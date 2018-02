"Filmat pe o perioada de 10 saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie mixta de actori profesionisti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) si persoane reale, "Nu ma atinge-ma" este o explorare personala care pune sub semnul intrebarii ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existentei umane", informeaza ICR Berlin, intr-un comunicat transmis AGERPRES.

La granita dintre fictiune, documentar si arta vizuala, experimentand curajos atat la nivel de continut cat si de limbaj cinematografic, filmul "Nu ma atinge-ma" este o investigare personala a ideii de intimitate, a nevoii umane de contact autentic. O femeie si doi barbati se afla in cautarea intimitatii. Pierdute in imensitatea rece a orasului, singuratatile lor se intalnesc - intamplator sau din voia destinului - intr-o stranie incercare de contact, potrivit sinopsisului acestui lungmetraj, publicat de cinemagia.ro.

Juriul Berlinalei a surprins in seara de sambata acordand Ursul de Aur acestei pelicule semnate de regizoarea Adina Pintilie, o explorare la jumatatea distantei dintre fictiune si documentar despre intimitate si sexualitate, dupa o editie marcata de dezbateri despre locul femeilor in a saptea arta, noteaza AFP. Aceasta pelicula care a divizat spectatorii este o alegere surpriza pentru cel mai ravnit premiu al Berlinalei, noteaza si DPA, remarcand caracterul experimental al peliculei lui Pintilie, care a castigat si premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut.

Adina Pintilie s-a nascut la Bucuresti pe 12 ianuarie 1980 si a absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti, la sectia regie de film, in anul 2008. A devenit cunoscuta cu scurtmetrajul "Balastiera #186" si mediumetrajele "Nu te supara, dar..." si "Oxigen".

Regizoarea romanca Adina Pintilie, dublu premiata la Berlinala

Regizoarea romanca Adina Pintilie a fost dublu premiata la cea de-a 68-a editie a Berlinalei, unul dintre cele mai prestigioase si mai vechi festivaluri de film din lume, castigand atat "Ursul de Aur", cel mai ravnit premiu al festivalului, cat si premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut, cu pelicula experimentala "Nu ma atinge-ma"/ "Touch me not".

Vadit emotionata, cineasta a marturisit ca nu se astepta sa primeasca "Ursul de Aur" pentru acest lungmetraj in care mai multe personaje cauta intimitatea, dar in acelasi timp se tem de ea, si ca vede filmul ca pe o invitatie la dialog.



"Este atat de important ca acest lucru se intampla pentru ca ne-ar placea ca dialogul pe care il propune 'Touch me not' sa ajunga peste tot in lume. Va invitam, deci, pe voi, spectatorii, la dialog", a declarat regizoarea in varsta de 38 de ani - cunoscuta pentru scurtmetrajul "Balastiera #186" si mediumetrajele "Nu te supara, dar..." si "Oxigen" - la primirea premiului.

Regizoarea a marturisit totodata publicului prezent la gala de decernare a premiilor Berlinalei ca se afla intr-o "stare febrila" in urma unei gripe contractate - o stare perfect adecvata, dupa cum a precizat ea, pentru acceptarea acestei prestigioase distinctiiFilmul a fost o alegere surpriza pentru cel mai ravnit premiu de la Berlinala - care prezinta anual cineasti consacrati, dar si noi nume din industria cinematografica - socand o parte a audientei cu scenele sale explicite, dupa cum notau Reuters si DPA.

Juriul - condus de regizorul german Tom Tykwer, din care au mai facut parte Cécile de France, Adele Romanski, Stephanie Zacharek, Ryuichi Sakamoto si Chema Prado - a surprins acordand "Ursul de Aur" coproductiei regizate de Pintilie, o explorare la jumatatea distantei dintre fictiune si documentar despre intimitate si sexualitate, dupa o editie marcata de dezbateri despre locul femeilor in cea de-a saptea arta, nota la randul sau AFP.



"Nu este despre ce poate face cinema-ul, ci despre unde poate duce", a motivat Tykwer decizia juriului, citat de DPA.

Lista premiilor pentru competitia oficiala in care au concurat 19 filme:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Touch me not", de Adina Pintilie (Romania, Germania, Cehia, Bulgaria, Franta)

Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului - "Twarz"(Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia)

Ursul de argint Premiul Alfred Bauer pentru film care deschide noi perspective - "Las herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franta).

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson pentru "Isle of Dogs" (Regatul Unit, Germania)

Ursul de Argint pentru cea mai buna actrita - Ana Brun, pentru "Las herederas" (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franta).

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru "La Pričre" (Franta)

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - "Museo", de Alonso Ruizpalacios (Mexic)

Ursul de Argint pentru cea mai buna contributie artistica - "Dovlatov", de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia).

Acordarea "Ursului de Aur" - cel mai important premiu al festivalului de la Berlin, decernat de un juriu international incepand cu anul 1956 - cineastei Adina Pintilie vine in contextul in care Romania s-a impus ca o forta importanta pe scena cinematografiei mondiale in ultimii 10 ani, dupa ce filmul lui Cristi Puiu, "Moartea Domnului Lazarescu" a contribuit la aparitia asa-numitului Nou val al cinematografiei romanesti, noteaza DPA. Acesta a fost urmat de regizorul Cristian Mungiu, care a castigat Palm d'Or la Cannes, in 2007, cu "4 luni, 3 saptamani si 2 zile" si de Calin Peter Netzer, care in urma cu cinci ani a devenit primul regizor roman premiat cu "Ursul de Aur" la Berlin, cu "Pozitia Copilului", o poveste despre coruptie in Romania post-comunista.