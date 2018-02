Cantautorul a incetat din viata vineri, potrivit unei declaratii facute de fratele artistului, Chris Amoo, si de Dave Smith, membri in formatia fondata in 1972 in Liverpool.

Artistii au scris pe Twitter: ''Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa noastra de inspiratie, Eddy Amoo, care a plecat dintre noi la 23 februarie, la varsta de 74 de ani''.

Pe site-ul formatiei, este celebrat ca ''interpret, compozitor si legenda a muzicii britanice''.

''Eddy va ramane mereu in memoria noastra ca un tur de forta in muzica britanica si va fi profund regretat'', se mai spune in mesaj.

Singer died in Australiahttps://t.co/snJG6kG4FB — STV News (@STVNews) February 23, 2018

Printre hiturile formatiei s-au numarat: ''You To Me Are Everything'', ''Can You Feel The Force?'' si ''Can't Get By Without You''.

O prietena a artistului, Simon Sheridan, a declarat pentru BBC ca ''aceasta personalitate inspiranta'' a incetat din viata subit in Australia.

Aceasta a adaugat ca The Real Thing a fost unul dintre ''pionierii muzicii de culoare in Marea Britanie'' si prima formatie alcatuita exclusiv din artisti de culoare care a urcat pe primul loc in topurile britanice, scrie Agerpres.