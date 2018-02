De data aceasta a fost vorba de participarea ei la gala premiilor Bafta 2018, unde actrita a atras atentia tuturor fata de silueta ei mult prea slaba, in asemenea masura incat multi se intreaba daca nu cumva are probleme de sanatate.

Actrita a venit imbracata intr-o rochie din catifea neagra, in semn de sprijin fata de miscarea impotriva hartuirii sexuale, o culoare care i-a accentuat si mai multa silueta zvelta. Insa ceea ce admiratorii ei au putut vedea a fost mai mult perfectiunea oaselor din zona claviculei si a venelor puternic reliefate ale bratelor sale.

Multi fani s-au aratat ingrijorati de starea de sanatate a actritei

Fanii considera "excesiva" pierderea sa in greutate.

Angelina Jolie s-a aparat intotdeauna de aceste zvonuri, spunand ca cei sase copii ai sai o mentin in permanenta miscare, astfel incat nu are timp sa se ingrase. Adevarul este ca actrita a mai fost internata pentru tulburari de alimentatie. In 2016, ea a fost internata pentru o presupusa anorexie.

La vremea aceea, tabloidul The National Enquirer asigura ca actrita ajunsese sa cantareasca 35 de kilograme. Nu era prima data cand publicatia aborda presupusele probleme de greutate ale Angelinei Jolie. O prietena a mamei sale asigurase ca vedeta a suferit de anorexie in adolescenta si ca a mai fost internata pentru aceasta tulburare, scrie Agerpres.

Presa din intreaga lume s-a facut ecou al acestei informatii, care nu a fost totusi confirmata oficial, incheie ABC.