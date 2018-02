Premiile BAFTA sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de arta a filmului si televiziunii (British Academy of Film and Television Arts).

Pentru o singura categorie dintre cele 24 - Rising Star - castigatorul este desemnat prin votul publicului.

Cea de-a 71-a gala de decernare a premiilor BAFTA a avut loc duminica seara la Royal Albert Hall din Londra.

Iata lista completa a premiilor decernate la gala BAFTA 2018:

Cel mai bun film - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"



Cel mai bun film britanic - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cel mai bun regizor - Guillermo Del Toro ("The Shape of Water")



Cel mai bun actor in rol principal - Gary Oldman ("Darkest Hour")

Cea mai buna actrita in rol principal - Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")



Cel mai bun actor in rol secundar - Sam Rockwell ("Three Billboard Outside Ebbing, Missouri")



Cea mai buna actrita in rol secundar - Allison Janney ("I, Tonya")

Cel mai bun scenariu original - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Martin McDonagh)



Cel mai bun scenariu adaptat - "Call Me By Your Name"

Cel mai bun film strain - "The Handmaiden"

Cel mai bun documentar - "I Am Not Your Negro"

Cel mai bun lungmetraj animat - "Coco"

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producator britanic - "I Am Not A Witch" (Rungano Nyoni si Emily Morgan)

Cea mai buna coloana sonora - "The Shape of Water" (Alexandre Desplat)

Cea mai buna imagine - "Blade Runner 2049", (Roger Deakins)



Cel mai bun montaj - "Baby Driver" (Jonathan Amos, Paul Machliss)

Cea mai buna scenografie - "The Shape of Water" (Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau)

Cel mai bun design de costume - "Phantom Thread" (Mark Bridges)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri - "Darkest Hour" (David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji)



Cel mai bun sunet - "Dunkirk" (Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten)

Cele mai bune efecte vizuale - "Blade Runner 2049" (Gerd Nefzer, John Nelson)



Cel mai bun scurtmetraj britanic de animatie - "Poles Apart" (Paloma Baeza, Ser En Low)



Cel mai bun scurtmetraj britanic - "Cowboy Dave"