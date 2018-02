Cei doi, care locuiesc in cartierul multimilionarilor Bel Air din Los Angeles, s-au intalnit in 2008 si au avut o relatie din 2011. Aniston si Theroux si-au anuntat logodna in august 2012 si s-au casatorit in august 2015.

"Din dorinta de a reduce la tacere zvonurile, am decis sa ne anuntam separarea", declara cuplul in acest comunicat, vorbind despre o "decizie comuna luata cu dragoste la sfarsitul anului trecut". "Suntem doi cei mai buni prieteni care au decis sa ne desparta. dar dorim sa continuam sa ne celebram prietenia", mai precizeaza ei.

Casnicia cu Justin Theroux era a doua pentru fosta vedeta a serialului de comedie "Friends".

Jennifer Aniston a mai fost casatorita cu Brad Pitt, incepand cu anul 2000, cei doi formand la momentul respectiv unul dintre cuplurile cele mai stralucitoare de la Hollywood. EI au divortat in 2005 dupa ce sex simbolul a parasit-o pe Jennifer Aniston pentru Angelina Jolie, de care este in prezent despartit.

Justin Theroux, care a jucat in productii precum "The Girl in the Train", "Mulholland Drive" sau "The Leftovers", a avut o relatie cu stilista Heidi Bivens timp de 14 ani inainte de a o intalni pe Jennifer Aniston.

Relatia dintre Aniston si Theroux a coincis cu o relansare a carierei actritei, care a jucat in productii de succes precum "Horrible Bosses", dar care a obtinut si aprecierea criticilor pentru rolul din "Cake" (2014), primind distinctii la Globul de Aur si Screen Actors Guild Awards.

In comunicatul lor, cuplul face apel la public sa nu dea crezare informatiilor sau declaratiilor care nu le sunt direct atribuite. "Mai mult decat orice suntem hotarati sa mentinem respectul profund si dragostea pe care o avem unul pentru celalalt", sustin ei.