In uralale audientei, actorul din "The Mountain Between Us" a ingenunchiat pe scena cinematografului si a cerut-o pe Sabrina Dhowre in casatorie.

Aceasta, vizibil emotionata, a raspuns afirmativ, noteaza europafm.ro.

Cei doi formeaza un cuplu de la inceputul anului 2017, iar Idris Elba a mai fost casatorit de doua ori.