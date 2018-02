Mama a doi copii, Jill Messick a murit miercuri in Los Angeles la varsta de 50 de ani.

Ea fusese diagnosticata cu tulburare bipolara si s-a luptat timp de mai multi ani cu depresia, a precizat familia sa. Insa, producatoarea ar fi fost marcata si de recentele dezvaluiri din scandalul Harvey Weinstein acuzat de mai multe femei de hartuire si agresiune sexuala. In acest sens, familia ei afirma ca a fost ''o victima colaterala intr-o poveste care era si asa ingrozitoare''.

Actrita Rose McGowan a pretins ca Weinstein a violat-o in timpul editiei din 1997 a Festivalului de film Sundance. Ea a declarat recent ca Messick, care la acea vreme era managerul sau, nu i-a oferit niciun sprijin in lupta contra fostului producator de la Hollywood si, in plus, a acceptat sa lucreze ulterior pentru acesta.

Familia lui Messick a declarat ca McGowan a informat-o pe producatoare despre acest incident fara sa-l numeasca viol, insa ea si-ar fi dat seama ca s-a petrecut ceva nepotrivit intre cei doi, daca nu chiar ilegal, si s-a adresat mai departe sefilor sai, cu cateva luni inainte de a accepta sa lucreze la Miramax, studio care era condus de Weinstein, scrie Agerpres.

Avocatii lui Weinstein au citat luna trecuta dintr-un e-mail al lui Messick care ii lua apararea acestuia. In acest mesaj, McGowan ii povestea lui Messick faptul ca acceptase de bunavoie sa intre intr-o cada alaturi de Weinstein si ca a regretat apoi acest lucru.

Weinstein a negat acuzatia de viol.

Familia lui Messick a declarat ca producatoarea a ales sa nu iasa in fata si ca nu a dorit sa isi apere numele de teama ca demersul sau ar fi descurajat alte femei sa depuna marturii in cazuri similare.se mentioneaza in declaratia familiei care a precizat ca producatoarea a suferit in tacere.mai scrie in document.