In cadrul unui interviu publicat sambata de New York Times, actrita a vorbit despre agresiunea careia i-a cazut victima. Faptele s-ar fi petrecut dupa iesirea pe piata a peliculei "Pulp Fiction", in 1994.

In urma unei intalniri de lucru care a avut loc la Paris si care a luat o turnura echivoca dupa ce Harvey Weinstein a invitat-o pe actrita in camera sa si in sauna, Uma Thurman s-a reintalnit cu producatorul sau la Londra, in camera de hotel a acestuia. ''M-a impins si a incercat sa sara pe mine si sa ma dezbrace. A facut multe lucruri dezagreabile", a spus ea in interviu.

La scurt timp dupa aceea, Uma Thurman l-a vizitat pe atacatorul ei la hotel pentru o confruntare. Ea l-a pus pe acesta in garda: ''Daca faci si altor persoane ceea ce mi-ai facut mie iti vei distruge cariera, reputatia si iti vei pierde familia ta, iti garantez''.



Potrivit prietenei sale, Ilona Herman, care o insotise pe Uma Thurman, aceasta fierbea de furie dupa discutia cu Harvey Weinstein din acea zi. Producatorul ar fi amenintat-o ca ii va periclita cariera, scrie Agerpres.

"Ma simt atat de rau pentru toate femeile atacate dupa mine", a mai spus actrita in varsta de 47 de ani. In cadrul interviului, aceasta a comparat aceste victime cu "mieii care intra in abator".



''Domnul Weinstein recunoaste ca i-a facut avansuri doamnei Thurman dupa ce a interpretat gresit atitudinea acesteia in Paris. El si-a cerut imediat scuze", a notat intr-un comunicat un purtator de cuvant al fostului producator care urmeaza in prezent o terapie in Arizona, adaugand ca exista un semn de intrebare in legatura cu motivul pentru care Uma Thurman "a asteptat 25 de ani pentru a face publice aceste afirmatii".

Harvey Weinstein se simte ''socat si intristat'', a dat asigurari avocatul sau, Ben Brafman, intr-un comunicat adaugand ca propozitiile actritei Uma Thurman publicate in New York Times ''sunt examinate si verificate cu atentie inainte de a decide daca o procedura legala luata impotriva sa este adecvata''.

Actrita Jessica Chastain a declarat ca ''Uma Thurman a vazut industria noastra din interior timp de 30 de ani'', adaugand ca are ''mult respect fata de ea''. ''Este o razboinica", a mai comentat Chastain.

Reese Witherspoon a spus ca marturia facuta de Thurman este ''profund bulversanta"

Doua dintre cele mai mari succese ale actritei Uma Thurman, "Pulp Fiction" si "Kill Bill", au fost realizate de Tarantino si produse de Weinstein, unul dintre cele mai influente duete la acea vreme la Hollywood.

Uma Thurman i-a povestit ulterior lui Tarantino despre agresiunea suferita, insa acesta nu ar fi luat-o in serios. Abia in 2001, cand a insistat, deranjata de prezenta lui Weinstein la Festivalul de Film de la Cannes, regizorul a realizat gravitatea faptelor. "El a inteles si a vorbit cu Harvey", a explicat vedeta.

Fondatorul companiei Miramax si-a cerut scuze actritei. "Privirea sa s-a schimbat, agresivitatea s-a transformat in rusine", a mai spus ea.

Actiunile lui Tarantino in timpul turnarii scenelor din filmul ''Kill Bill: Vol. 2'' (2004) au fost de asemenea denuntate de Uma Thurman care a descris un comportament violent, la limita sadismulului. Actrita a refuzat sa conduca masina albastra care apare intr-o faimoasa scena, dupa ce un membru al echipei de filmare a avertizat-o ca autovehiculul se afla intr-o stare proasta de functionare.

Refuzand sa apeleze la o cascadoare, regizorul a fortat-o pe actrita sa conduca masina cu viteza maxima. Uma Thurman a avut un accident violent in urma caruia a fost in pericol de a-si pierde mobilitatea picioarelor. In prezent, vedeta care resimte si in prezent dureri la nivelul gatului si genunchilor, a declarat: ''Am strigat tare, l-am acuzat ca incearca sa ma omoare".

Regizorul multipremiat cu Oscar a declarat in octombrie ca multi ani a stiut de actiunile lui Harvey Weinstein acuzat de hartuire sexuala, agresiune sau viol de o suta de femei. "Stiam suficient pentru a face mai mult decat am facut", a recunoscut acesta.