Intr-o seara cu multe filme premiate, cel mai recompensat a fost 'Handia', care la mijlocul serii primise deja opt statuete.

Pana la urma a primit in total 10 pentru cel mai bun scenariu original, coloana sonora, actor debutant (Eneko Sagardoy), costume, imagine, regie de productie, regie artistica, machiaj si coafura, efecte speciale si montaj.

Insa adevaratul triumfator al serii a fost 'La librería', o adaptare pentru marele ecran a romanului lui Penelope Fitzgerald, in regia lui Isabel Coixet, care, desi a castigat doar trei din cele 12 Goya la care era nominalizat, au fost si cele mai importante: cel mai bun film, cea mai buna regie si cel mai bun scenariu adaptat.

Filmul 'El autor', care aspira la 9 premii, a primit doar doua, pentru cel mai bun actor protagonist (Javier Gutiérrez) si pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar (Adelfa Calvo).

In timp ce 'Verano 1993' a primit trei premii Goya pentru cel mai bun regizor debutant (Carla Simón), actor secundar (David Verdaguer) si actrita debutanta (Bruna Cusí), scrie Agerpres.



A plecat cu mainile goale comedia 'Abracadabra', in regia lui Pablo Berger; in timp ce filmul horror 'Verónica' a fost premiat doar la categoria sunet.

In schimb, aclamatul filmul 'La llamada', opera prima al lui Javier Calvo si Javier Ambrossi, a primit un Goya pentru cel mai bun cantec, pentru piesa "Leiva".

"La librería", cel mai bun film al anului

'La libreria' de Isabel Coixet a castigat premiul Goya pentru cel mai bun film al anului la cea de-a 32-a editie a premiilor cinematografiei spaniole, relateaza EFE.

Cineasta catalana Isabel Coixet (Barcelona, 1960) a castigat totodata premiul pentru cel mai bun regizor pentru acest film vorbit in engleza si in care joaca actorii Emily Mortimer, Patricia Clarkson si Bill Nighy.

Intitulat in engleza "The Bookshop", filmul este o ecranizare a romanului cu acelasi nume al scriitoarei engleze Penelope Fitzgerald.

Emily Mortimer o interpreteaza pe Florence Green, o tanara care ajunge la Hardborough, un orasel linistit de pe coasta engleza din anii 50, decisa sa-si indeplineasca visul de a deschide o librarie.

Ea se va lovi insa de incapatanarea lui Violet Gamart, o doamna din inalta societate, interpretata de Patricia Clarkson, care domina viata concetatenilor sai.

Nathalie Poza, cea mai buna actrita in "No sé decir adiós"

Nathalie Poza (1972) a castigat premiul Goya pentru cea mai buna actrita protagonista pentru rolul sau din 'No sé decir adiós', la cea de-a 32-a editie a premiilor cinematografiei spaniole, relateaza EFE.

Ea concura la aceeasi categorie impotriva actritelor Maribel Verdú in 'Abracadadra', Emily Mortimer, in 'La librería' si Penélope Cruz, in 'Loving Pablo'.

'No sé decir adiós', filmul de debut al regizorului Lino Escalera, este o poveste despre relatiile de familie si confruntarea cu moartea.

Javier Gutiérrez, cel mai bun actor principal in "El autor"

Javier Gutiérrez (1971) a fost recompensat cu un premiu Goya pentru cel mai bun actor principal pentru rolul unui scriitor aspirant in filmul 'El autor', al regizorului Manuel Martín Cuenca, relateaza EFE.

Gutiérrez concura la aceeasi categorie cu Antonio de la Torre, nominalizat pentru 'Abracadabra'; Javier Bardem, pentru 'Loving Pablo' si Andrés Gertrudix pentru 'Morir'.

Laureat deja al unui premiu Goya in 2014 pentru 'La isla mínima', Javier Gutiérrez a fost nominalizat si anul trecut la categoria cel mai bun actor secundar in filmul 'El olivo'.

Cu o ampla traiectorie in film, teatru si televiziune, Gutiérrez a facut parte din compania Animalario, iar la televiziune a jucat in seriale precum 'Los Serrano', 'Aguila Roja' si mai recent in 'Estoy vivo' si'Verguenza'.

In cinema a debutat sub regia lui Emilio Martínez Lázaro in comedia muzicala 'El otro lado de la cama', iar in ultimii ani a jucat in filme ca 'El desconocido', 'Plan de fuga' sau '1898.

"The Square", cel mai bun film european

Filmul suedez 'The Square', regizat de Ruben Ostlund, a primit premiul Goya pentru cel mai bun film european, la cea de-a 32-a editie a premiilor cinematografiei spaniole, relateaza EFE.

Lungmetrajul candida la aceeasi categorie cu filmele francez 'C'est la vie!', de Eric Toledano si Olivier Nakache; britanic 'Lady Macbeth', de William Oldroyd si german 'Toni Erdmann', de Maren Ade.

Inca un premiu pentru aceasta comedie realizata de Ostlund care si-a inceput periplul distinctiilor la Cannes cu Palme d' Or, a continuat la Premiile Filmului European cu cinci recompense si care dupa ce isi adjudeca un premiu Goya va aspira si la un Oscar pentru cel mai bun film strain.

Filmul scoate in evidenta comportamentele sociale influentate de clase, dar mai ales o realitate dureroasa cu care societatea se confrunta: efectul de martor. Denumit si efectul trecatorului, cu cat exista mai multi martori, cu atat sunt mai putine sanse ca victima sa fie ajutata.

Elisabeth Moss, Dominic West sau Tierry Notari fac parte dintr-o ampla distributie internationala in acest al cincilea film al lui Ruben Ostlund, care a capatat popularitate cu precedentul sau lungmetraj Force Majore (2014).

"Una mujer fantástica", cel mai bun film ibero-american

Filmul chilian 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio, a câştigat premiul Goya pentru cel mai bun film ibero-american, categorie la care mai candidau filmele 'Amazona' (Columbia), 'Tempestad' (Mexico) şi 'Zama' (Argentina), potrivit EFE.

Filmul prezinta povestea unei persoane transsexuale, Marina (Daniela Vega) o tanara chelnerita si cantareata aspiranta. Ea este indragostita de Orlando (Francisco Reyes), un barbat cu 20 de ani mai in varsta.

Orlando moare pe neasteptate si, in loc sa-si planga iubitul, Marina se confrunta cu mari probleme: ea este transsexuala si pentru rudele lui Orlando identitatea ei este o aberatie, o perversiune.

Dupa premiera de la Festivalul International de Film de la Berlin, filmul 'O femeie fantastica' a castigat o mare parte din public pentru modul sincer si brutal prin care expune o realitate greu de recunoscut.

Bruna Cusí, cea mai buna actrita debutanta in "Verano 1993"

Bruna Cusí a fost recompensata cu un Goya pentru cea mai buna actrita debutanta pentru interpretarea sa in filmul 'Verano 1993', un premiu la care opta si actrita mexicana Adriana Paz pentru 'El autor', relateaza EFE.

Celelalte doua actrite nominalizate erau Itziar Castro pentru 'Pieles' si Sandra Escacena pentru 'Verónica'.

Foarte emotionata Bruna Cusí a multumit pentru sansa de a putea interpreta "un personaj femenin adevarat si complex' in filmul 'Verano 1993', opera prima a realizatoarei Carla Simón.

Filmul o prezinta pe Frida, de sase ani, care este obligata sa paraseasca orasul dupa moartea mamei sale si sa locuiasca la tara cu unchiul si matusa ei.

Marisa Paredes, recompensata cu un Goya onorific pentru intreaga cariera

Academia spaniola de film a pregatit un moment video dedicat veteranei actrite Marisa Paredes si rolurilor de-a lungul carierei sale prolifice, relateaza EFE.

Actrita a marturisit inainte de ceremonie ca "este foarte emotionata" si ca nu se astepta la acest premiu Goya onorific.

Actorii Agusto Villaronga si Maria Isasi sunt cei care i-au inmanat Marisei Paredes cea mai importanta recompensa a cinematografiei spaniole.

Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Spania i-a decernat acest premiu onorific in semn de recunoastere adus legendarei actrite spaniole, care a jucat in peste 71 de filme de-a lungul carierei sale, si este o muza recunoscuta a regizorului Pedro Almodołvar.

Marisa Paredes a multumit pentru aceasta mare onoare si a amintit de trecerea sa pe la galele anterioare si mai ales de discursul, 'No a la guerra' (Nu razboiului) din 2003, pe care a marturisit ca "l-ar repeta oricand".

Filmul basc "Handia", principalul laureat la mijlocul serii cu opt statuete

Filmul 'Handia', o fabula a lui Jon Garańo si Aitor Arregui despre Uriasul din Altzo, se impune ca marea castigatoare a galei premiilor Goya primind deja 8 statuete, relateaza EFE.

'Handia', nominalizat in total la 13 categorii, este o drama emotionanta inspirata de evenimente reale, care aduce in lumina viata dura a nebunilor circari de la jumatatea secolului al XIX-lea.

'Un univers nelinistit, complex, subtil, emotionant si adevarat", dupa cum il numeste publicatia El País, "un film stralucit care se opune traditiei si modernitatii, realitatii si legendei", dupa cum il descrie El Correo.

Eneko Sagardoy il interpreteaza pe uriasul Joaquín Miguel Eleizegi, supranumit "el Gigante de Altzo" care cu inaltimea de 2,42 metri strabate Europa devenind o atractie de balci. Actorul a dedicat premiul tuturor celor care "se simt neintelesi si cu trupuri ciudate".

Asociatia Femeilor Cineaste (CIMA) a promovat campania #MásMujeres (mai multe femei) prin care a impartit peste o mie de evantaie rosii care au dat o nota de culoare revendicativa salii Hotel Marriot Auditorium din Madrid unde se desfasoara cea de-a 32-a editie a Premiilor Goya, asa numite "Oscaruri spaniole".

Carla Simón, cel mai bun debut regizoral pentru filmul "Verano 1993"

Regizoarea catalana Carla Simón (Barcelona, 1986) a fost recompensata cu un premiu Goya pentru cel mai bun debut regizoral pentru filmul sau 'Verano 1993', o povestire autobiografica emotionanta despre doi copii vorbita in limba catalana, relateaza EFE.

Carla Simón, care pornea ca favorita dupa ce a fost nominalizata de Academia spaniola pentru a reprezenta Spania la Oscar, a urcat pe scena si a cerut un evantai rosu, asemeni celor care au fost impartite reprezentantelor sexului frumos, pentru a revendica o mai mare prezenta a femeilor in industria filmului.

Regizoarea a dedicat premiul parintilor sai care au murit de SIDA si care stau la baza intrigii filmului sau, 'Verano 1993'.

Filmul o prezinta pe Frida, de sase ani, care este obligata sa paraseasca orasul dupa moartea mamei sale si sa locuiasca la tara cu unchiul si matusa ei.

Ea le-a multumit si tinerelor actrite Laia Artigas si Paula Robles, care au urmarit gala de acasa avand in vedere ca Academia nu permite participarea la ceremonie a celor cu varste de sub 16 ani.

Laureata deja a premiului pentru cea mai buna opera prima la Berlinale, Carla Simón concura la aceeasi categorie cu Sergio G. Sánchez pentru 'El secreto de Marrowbone'; Lino Escalera cu 'No sé decir adiós' si cuplul Javier Ambrossi si Javier Calvo pentru 'La llamada'

"Woody & Woody", cel mai bun scurtmetraj de animatie

Scurtmetrajul, scris de Laura Gost si regizat de Jaume Carrió, concura la aceeasi categorie cu 'Colores', de Arly Jones si Sami Natscheh; 'El Ermitańo', de Raúl Díez, si 'Un día en el parque', de Diego Porral.

Jaume Carrió a dedicat premiul echipei sale si celui care il dubleaza pe Woody Allen in versiunea spaniola, Joan Pera, spunand despre marele cineast american ca este "un adevarat geniu si un autor obligatoriu in istoria cinematografiei".



Filmul este un omagiu adus celui considerat un geniu al cinematografiei dar si o figura controversata dupa ce fiica sa adoptiva, Dylan Farrow, l-a acuzat de hartuire sexuala pe vremea cand avea 12 ani.



Scurtmetrajul nu abordeaza aceasta chestiune si nici nu judeca comportamentul regizorului, sau daca este sau nu vinovat de faptele de care a fost acuzat Woody Allen in anii 90.

Filmul, cu o durata de 12 minute, este un dialog intre personaje de desene animate care il reprezinta pe un Woody Allen de 45 de ani si un alter ego de 80 de ani, vorbind despre teama de moarte, frica de microbi, sau despre divort, in timp ce asculta muzica de jazz asezati la un bar.

A inceput cea de-a 32-a editie a premiilor cinematografiei spaniole

Maestrii de ceremonie ai galei Premiilor Goya 2018, comicii Joaquín Reyes si Ernesto Sevilla, au dat startul galei de sambata seara, una dintre cele mai feministe si dominata de multilingvism, cu un monolog de introducere in care i-au prezentat pe cei nominalizati la actuala editie, relateaza agentia EFE.

"Este seara voastra, puteti sa multumiti cui doriti, nu exista limite", au spus ei, precizand, desi "pe scena veti avea la dispozitie doar un minut, dupa care veti fi trimisi in sala ca sa continuati cu multumirile".

'Woody & Woody', un omagiu adus regizorului Woody Allen, a primit premiul Goya pentru cel mai bun scurtmetraj de animatie, la cea de-a 32-a editie a premiilor cinematografiei spaniole, potrivit EFE.

Apoi Ernesto Sevilla a ramas singur pe scena amintind ca in seara aceasta este randul femeilor sa fie celebrate. "Insa gala aceasta o prezint eu, eu si sotia mea care este de fapt Joaquín, cu el imi petrec marea parte a timpului si, desi este mai destept decat mine, primeste doar jumatate din onorariul meu".



Cea de-a 32-a editie a Premiilor Goya celebreaza cinematografia reinnoita, diversa si multilingvismul, avand in vedere ca cele cinci filme nominalizate la principala categorie, cel mai bun film al anului, sunt vorbite in patru limbi diferite.

Desi doua dintre ele sunt realizate de femei - 'La librería' de Isabel Coixet si 'Verano 1993' de Carla Simón - doar 27 % dintre cei nominalizati de Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Spania sunt femei.

Filmul care a primit cele mai multe nominalizari anul acesta, in total 13, este filmul basc 'Handia', de Aitor Arregi si Jon Garańo, urmat de 'La librería', de Isabel Coixet, cu 12; 'El autor' (9), de Manuel Martín Cuenca, 'Verano 1993' (8) de Carla Simón si 'Verónica' (7) de Paco Plaza.