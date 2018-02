Reprezentantul agentiei 21st Century Artists nu a oferit niciun detaliu despre circumstantele mortii artistului. Potrivit mai multor companii media americane, Dennis Edwards a murit in Chicago, orasul in care locuia.

Dennis Edwards, care urma sa implineasca sambata varsta de 75 de ani, s-a alaturat in 1968 grupului The Temptations, una dintre formatiile emblematice lansate de promotorul Berry Gordy si casa de discuri Motown. Grupul exista inca din 1961 si lansase deja o serie de piese de succes.

Influentat de muzica corala si de gospel, Dennis Edwards, originar din statul american Alabama, l-a inlocuit in acel an pe solistul David Ruffin, care a ajutase grupul The Temptations sa devina cunoscut pe plan national, in special cu ajutorul single-ului "My Girl".

Sosirea lui Dennis Edwards a corespuns cu o evolutie a stilului grupului The Temptation

Acesta a devenit mai putin marcat de gospel si mai mult influentat de genuri muzicale emergente in epoca, in special de funk, scrie Agerpres

Piesa cea mai emblematica din acea perioada a fost "Papa Was a Rolling Stone", ce avea durata de sapte minute pentru versiunea single si 12 minute pentru versiunea integrala.





Potentat de chitare, alamuri, viori si o linie de bas obsedanta, acest cantec a ajuns pe primul loc in topul vanzarilor de discuri din Statele Unite in decembrie 1972.

Evocand un tata absent, versurile acestui cantec stau marturie pentru o evolutie a muzicii americane spre texte care erau mai bine ancorate in spiritul epocii, abordand in acelasi timp tematici sociale.



Dennis Edwards a parasit prima data grupul The Temptations in 1977, pentru a incerca o cariera solo, inainte a reveni, apoi, de mai multe ori in randul formatiei americane, ultima oara intre 1987 si 1989.



Otis Williams, unul dintre membrii fondatori ai grupului The Temptations, s-a declarat intristat dupa ce a aflat despre decesul lui Dennis Edwards, pe care il considera "fratele nostru". "Suntem constienti de contributia lui extraordinara la mostenirea lasata de grupul The Temptations", a adaugat Otis Williams.