"Din pacate, Lady Gaga sufera din cauza unor dureri severe care i-au afectat capacitatea de a canta live", au spus reprezentantii companiei Live Nation, potrivit stirileprotv.ro.



"Sunt devastata, nu stiu cum pot sa descriu acest lucru. Tot ce stiu este ca daca nu procedez astfel, nu voi putea sa sustin intr-o maniera credibila versurile si intelesurile din muzica mea. Echipa mea medicala sprijina decizia de a imi petrece convalescenta la domiciliu", a spus cantareata intr-un mesaj publicat pe contul ei de Twitter.

Concertele urmau sa aiba loc in Marea Britanie, Elvetia, Germania, Suedia, Danemarca si Franta.

In luna septembrie, vedeta a fost transportata la spital din pricina "unor dureri puternice", ea fiind nevoita sa-si anuleze concertul pe care trebuia sa-l sustina la festivalul Rock in Rio.



Lady Gaga a marturisit ca sufera de fibromialgie care ii cauzeaza dureri in tot corpul. Fibromialgia este o afectiune medicala cronica, care consta in durere difuza si sensibilitate la nivelul muschilor si tesutului moale. Printre simptome se numara oboseala, migrene, tuburari de memorie si de concentrare, dar si de somn, depresie, anxietate, senzatia de anestezie sau furnicaturi in maini.

Este o boala incurabila, tratamentul avand scopul doar de reduce intensitatea durerilor.