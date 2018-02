Michelle Obama a dezvaluit ce se afla in pachetul primit de la Melania Trump la ceremonia de investire / VIDEO

Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA.