Cunoscuta de public pentru viziunea creativa revolutionara, editura Marvel Comics a pus mereu accentul pe diversitate, inca din 1939. Cel mai notabil si inovator personaj este cu siguranta Pantera Neagra, care si-a facut aparitia in „Cei Patru Fantastici Vol. 1”, editia 52, publicata in 1966. Avand aceasta poveste fascinanta ca punct de pornire, realizatorii filmului si-au dorit sa gaseasca cei mai potriviti actori, pentru a juca alaturi de Chadwick Boseman (T’Challa). Printre acestia se numara si Michael B. Jordan, care interpreteaza rolul lui Erik Killmonger, un mercenar care il detesta pe T’Challa. Iar Lupita Nyong’o este Nakia, un spion ce se infiltreaza in tarile din afara Wakandei, pentru a observa si a raporta familiei regale informatii pretioase.

Chadwick Boseman se intoarce in rolul Panterei Negre si povesteste despre personajul sau: "T’Challa este inteligent si un foarte bun strateg, iar acest lucru mi-a atras mereu atentia, chiar si in benzile desenate. Este liderul unei natiuni si are o responsabilitate uriasa, luand in considerare locul lui in acea lume. E o caracteristica pe care super-eroii nu o au in mod obisnuit, insa el trebuie sa-si mentina si sa-si duca mai departe mostenirea. Este o combinatie foarte interesanta.”

Filmarile pentru „Pantera neagra” au inceput in ianuarie 2017 si s-au incheiat in aprilie, in acelasi an, avand loc la Pinewood Studios in Atlanta si in Busan, Coreea de Sud. Din perspectiva realizatorilor, Wakanda are un potential urias, iar echipa s-a pregatit intens pentru a aduce acest taram pe marile ecrane. In mitologia Marvel, acest taram african sarac este, de fapt, locul in care se gaseste vibraniumul, un metal foarte pretios. Odata cu acesta au aparut si tehnologia, cunoasterea si puterea. E de ajuns doar o privire pentru a vedea ca, in spatele mastii, Wakanda este un taram futurist, cu o cultura inradacinata in traditiile africane.

Majoritatea decorurilor au fost construite in Atlanta. Pornind de la o cercetare temeinica, designerul de productie Hannah Beachler si regizorul Ryan Coogler au avut sesiuni maraton in care au impartasit fotografii si idei din vizitele lor in Africa. Cu ajutorul acestei colaborari, Beachler a adus ceva in plus benzilor desenate realizate de Kirby in 1966. Un rol important in portretizarea acestui tinut au jucat costumele si machiajul, realizate de Ruth Carter si Joel Harlow, care au avut sarcina dificila de a surprinde sufletul si energia oamenilor din Wakanda.

***Sinopsis

Filmul „Black Panther / Pantera neagra” de la Studiourile Marvel urmareste povestea lui T’Challa, care, dupa moartea tatalui sau, Regele din Wakanda, se reintoarce acasa la poporul african izolat, dar extrem de avansat din perspectiva tehnologica, pentru a face succesiunea la tron si a-si lua locul cuvenit drept rege. Insa cand un vechi si puternic adversar reapare, caracterul de rege al lui T’Challa – precum si temperamentul Panterei negre – e testat cand acesta este atras intr-un conflict extraordinar, care supune riscului soarta Wakandei si a intregii lumi. Confruntandu-se cu tradarea si pericolul, tanarul rege trebuie sa-si adune aliatii si sa elibereze intreaga forta a Panterei negre, pentru a-i infrange pe dusmani si a securiza siguranta oamenilor sai si a modului lor de a trai.