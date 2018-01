In urma cu cateva luni, actorul Mark Salling a pledat vinovat pentru posesie de materiale cu pornografie infantila si era pasibil de o pedeapsa cu inchisoare de pana la 7 ani, pentru ca si-a recunoscut faptele.

In plus, el trebuia sa se inregistreze in baza de date a autoritatilor ca infractor sexual si sa urmeze un program de reabilitare, sa nu aiba contact verbal sau electronic cu nicio persoana sub 18 ani si sa nu se apropie la mai mult de 100 de metri de scoli, parcuri, piscine publice sau locuri de joaca, precum si sa plateasca 50.000 de dolari fiecarei victime. Sentinta definitiva urma sa fie data in martie, scrie Adevarul.

Mark Salling a recunoscut, in luna octombrie a anului 2017, ca a descarcat de pe internet mii de fisiere cu pornografie infantila timp de mai multe luni, in 2015.

Actorul a fost arestat din acest motiv in decembrie anul trecut, cand anchetatorii au gasit la domiciliul sau peste 50.000 de imagini pornografice si erotice cu copii si 600 de videoclipuri cu aceeasi tematica, scrie Digi24.

"Pot sa confirm ca Mark Salling a murit in aceasta dimineata (n.r. marti). Mark era o persoana blanda si iubitoare, o persoana foarte creativa, care facea tot ce putea pentru a compensa pentru niste greseli serioase pe care le-a facut", a declarat avocatul actortului, potrivit The Telegraph.

Desi acesta nu a dezvaluit cauza decesului, presa americana scrie ca anchetatorii trateaza cazul ca pe o sinucidere.