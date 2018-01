Bruno Mars este marele castigator al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, reusind sa invinga celebrul hit "Despacito" la categoria piesa anului cu melodia "That's What I Like" si obtinand si premiile Grammy la categoriile inregistrarea anului si albumul anului cu piesa care da titlul ultimului sau album, "24K Magic", categorii in care i-a devansat pe Kendrick Lamar, Jay-Z si Childish Gambino, conform The Verge.com.

Kendrick Lamar a inceput seara premiilor drept mare favorit, cu 7 nominalizari, si, dupa ce s-a impus la categoriile rezervate muzicii rap - cel mai bun album rap, cea mai buna interpretare rap si cea mai buna piesa rap - a fost nevoit sa se incline in fata lui Bruno Mars la categoriile generale ale premiilor Grammy, asa cum este Albumul anului si Inregistrarea anului, categorii care nu au mai fost castigate de muzicieni rap de 14 ani, scrie Agerpres.

Ceremonia de la New York, prezentata de actorul britanic James Corden, a inceput cu o reprezentatie a lui Lamar insotita de comentariul comedianului Dave Chappelle: "Singurul lucru mai inspaimantator decat sa vezi un afroamerican care este cinstit in America este sa fii un afroamerican cinstit in America".

Marele invins al serii este Jay-Z, care, desi a fost nominalizat la 8 categorii, a plecat acasa cu mana goala. El se poate consola insa cu cele 21 de premii Grammy obtinute de-a lungul carierei.

Prezentam in continuare lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2018:

GENERAL:

- Albumul anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Inregistrarea anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Piesa anului: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun artist la debut: Alessia Cara

POP:

- Cea mai buna interpretare pop duo/grup: "Feel It Still" - Portugal. The Man

- Cel mai bun album pop: "÷ (Divide)" - Ed Sheeran

- Cea mai buna interpretare pop solo: "Shape Of You" - Ed Sheeran

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai buna inregistrare dance: "Tonite" - LCD Soundsystem

- Cel mai bun album Dance/Electronic: "3-D The Catalogue" - Kraftwerk

ROCK:

- Cea mai buna piesa rock: "Run" - Foo Fighters

- Cea mai buna interpretare rock: "You Want It Darker" - Leonard Cohen

- Cea mai buna interpretare metal: "Sultan's Curse" - Mastodon

- Cel mai bun album rock: "A Deeper Understanding" - The War On Drugs

ALTERNATIVE:

R&B:

- Cel mai bun album alternativ: "Sleep Well Beast" - The National- Cel mai bun album contemporan urban: "Starboy" - The Weeknd

- Cea mai buna interpretare R&B: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cea mai buna piesa R&B: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun album R&B: "24K Magic" - Bruno Mars

RAP:

- Cel mai bun album rap: "Damn." - Kendrick Lamar

- Cea mai buna interpretare rap: "Humble" - Kendrick Lamar

- Cea mai buna interpretare Rap/Sung: "Loyalty" - Kendrick Lamar Featuring Rihanna

- Cea mai buna piesa rap: "Humble" - Kendrick Lamar

COUNTRY:

- Cea mai buna interpretare country solo: "Either Way" - Chris Stapleton

- Cea mai buna interpretare a unui duo/grup country: "Better Man" - Little Big Town

- Cea mai buna piesa country: "Broken Halos" - Chris Stapleton

- Cel mai bun album country: "From A Room: Volume 1" - Chris Stapleton.