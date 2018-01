Artistul international a semnat cu Universal Music in 1999 si si-a reinnoit contractul in 2010. Atat in primul contract, cat si in cel de-al doilea era specificat faptul ca descarcarile digitale vor fi recompensate la fel ca albumele vandute.

Nu era specificata o rata pentru streaming, astfel ca Iglesias s-a considerat indreptatit sa primeasca jumatate din castiguri, potrivit digi24.ro.

In procesul intentat, artistul acuza casa de discuri ca a facut deduceri care nu se justifica si a adaugat taxe suplimentare, fara sa le precizeze. Compania a refuzat sa ofere o evidenta contabila, atunci cand Iglesias a solicitat acest lucru, in martie 2017.

In 2015, Enrique Iglesias a semnat cu Sony.