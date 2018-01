"Se credea regele lumii si ca ma poate umili fara repercusiuni", a declarat Susan Braudy intr-un interviu acordat postului NBC. Ea l-a acuzat pe actor si de conversatii frecvente cu incarcatura sexuala, trei ani cat a lucrat pentru casa lui de productie.

Susan Braudy, care a devenit scriitoare si jurnalista, a povestit ca acest comportament nepotrivit al actorului a culminat in 1989 in timpul unei sedinte de lucru in apartamentul sau, cand actorul s-a intins pe jos s-a descheiat la pantaloni si a inceput sa se mangaie frenetic, fapt ce a speriat-o ingrozitor.

Braudy, nominalizata la prestigiosul premiu Pulitzer, a explicat ca a povestit cele intamplate mai multor prieteni care au sfatuit-o clar sa nu spuna nimic.

Actorul a raspuns acuzatiilor lui Susan Braudy intr-un interviu acordat revistei de specialitate The Hollywood Reporter, calificandu-le drept "o inventie totala", precizand ca ea nu s-a plans niciodata in timpul colaborarii lor.

Lucru negat de Susan, desi ea a admis ca nu a mers atunci la politie pentru a denunta un comportament care in vremea aceea nu era considerat o infractiune.

Catherine Zeta-Jones, sotia lui Michael Douglas din 2000, a comentat vineri aceste acuzatii aduse sotului sau, considerand ca ele dateaza dintr-o alta epoca.

"Michael a facut o declaratie preventiva. A fost elocvent si a vorbit din suflet, a fost onest si transparent. El trebuie acum sa decida ce va face mai departe. Toate acestea s-au petrecut in urma cu 30 de ani", a declarat actrita in emisiunea The View difuzata de ABC.