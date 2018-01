"Mi-a fost indepartata o tumoare canceroasa de la buza", a declarat actrita in cadrul unui interviu acordat marti emisiunii "Today".

Vedeta in varsta de 80 de ani a recunoscut ca a avut o interventie chirugicala dupa ce s-a prezentat la interviu cu un bandaj care ii acoperea buza inferioara., scrie digi24.ro.

"Am crezut ca o sa-mi treaca pana sa vin, dar ma simt bine si nu voiam decat sa explic", a mentionat ea, sustinand ca exista, cu siguranta, lucruri mai importante il lume decat focalizarea pe acest subiect: "Ce inseamna o buza cand lumea in jur se prabuseste?".

Jane Fonda a revenit pe marile ecrane in 2005, dupa o pauza de 15 ani si a jucat in serialul "Redactia/ The Neewroom". De asemenea, aceasta a interpretat-o pe Nancy Regan, vaduva fostului presedinte american Ronald Reagan, in filmul regizat de Lee Daniels, "The Butler". Actrita americana a fost nominalizata in 2013 la premiile Emmy pentru interpretarea personajului Leona Lansing din serialul "Redactia/ The Newsroom". Autobiografia ei, "My Life so Sar", a fost inclusa in lista de bestselleruri a publicatiei The New York Times.