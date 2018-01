Legendarul chitarist, vocalist si compozitor a declarat in cadrul emisiunii ''Steve Wright in the Afternoon'' ca atat pierderea auzului cat si tinitusul de care sufera - o tulburare de auz care poate cauza senzatia de tiuit in urechi - ii afecteaza cariera.

''Surzesc, am tinitus, mainile aproape lucreaza'', a spus el. ''Sper ca oamenii vor veni sa ma vada doar pentru ca, sau poate mai mult decat pentru ca sunt o curiozitate'', a adaugat artistul in varsta de 72 de ani.



''Pentru mine este uimitor ca inca sunt aici'', a marturisit artistul care a dat insa asigurari ca intentioneaza totusi sa continue sa cante si sa sustina spectacole.



''Voi lucra in continuare, fac cateva concerte, am spectacol in Hyde Park in iulie'', a precizat Clapton adaugand ca singura sa ingrijorare pe care o are este ''competenta'' sa.

Cel mai recent produs discografic al lui Clapton a fost lansat in 2016 sub titlul "I Still Do'', scrie Agerpres.

Intr-un interviu publicat in luna decembrie in ''Rolling Stone'', muzicianul a marturisit ca in timpul inregistrarii acestui disc a suferit de o forma grava de eczema, artistul fiind obligat ca cante la chitara cu manusi si plasturi. ''A fost o catastrofa'', a declarat Clapton. ''Palmele mi se descuamau'', a explicat el.

Interviul a fost acordat de Clapton pentru BBC 2 pentru promovarea unui nou documentar despre viata sa, intitulat "Eric Clapton: Life in 12 Bars".