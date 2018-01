Meghan Markle a luat multe decizii importante in ultimul timp: si-a inchis blogul "The Tig", a anuntat ca va parasi serialul "Suits" si ca isi va intrerupe aparitiile pe micul ecran, iar acum si-a inchis conturile de Twitter si Instagram, scrie jurnalul.md.



"Domnisoara Markle se simte recunoscatoare fata de toti cei care ii urmareau activitatea pe retelele de socializare, totusi, pentru ca nu isi mai foloseste conturile de mai mult timp, a decis sa le inchida", a declarat o sursa apropiata familiei regale, potrivit Huffington Post.

Totusi, fotografiile in care apare fosta actrita vor fi selectate si postate pe conturi oficiale precum Kensington Royal sau The Royal Family, care au fost creat pentru a distribui fotografiile si videoclipurile de la Palatul Buckingham, unde pot fi urmarite, totodata, activitatile Reginei si ale Familiei Regale.

Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, este o actrita americana nascuta in Los Angeles. A devenit cunoscuta gratie rolului Rachel Zane din serialul de televiziune "Suits" si s-a remarcat apoi si in "Fringe". S-a casatorit cu managerul Trevor Engelson in 2011, insa cei doi s-au despartit in mai 2013 si au divortat in cursul aceluiasi an.

In luna noiembrie a acestui an, reprezentanti ai Casei Clarence au anuntat ca Printul Harry se va casatori cu Meghan Markle. Nunta este programata sa aiba loc primavara viitoare, pe 19 mai, iar cuplul va locui la Nottingham Cottage din Palatul Kensington. Cei doi au o relatie din iulie 2016, iar intr-un interviu acordat Vanity Fair, Markle spunea, referindu-se la relatia lor: "Suntem doi oameni cu adevarat fericiti si indragostiti".

Citeste si: 9 reguli pe care Meghan Markle va trebui sa le respecte dupa ce va deveni ducesa