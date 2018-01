Gwyneth Paltrow si Brad Falchuk, unul dintre creatorii serialelor de televiziune "Glee" si "American Horror Story" au o relatie din 2014.

Actrita a publicat o fotografie pe Twitter in care cei doi logodnici sunt fericiti si stau imbratisati, aceasta fiind coperta celui mai recent numar al revistei sale de lifestyle, Goop, noteaza ziare.com.

a transmis cuplul intr-o declaratie pentru presa, transmisa la "Good Morning America".

Gwyneth Paltrow, desemnata in 2013 cea mai frumoasa femeie din lume, de revista People, a devenit cunoscuta in cinematografie cu rolul din thrillerul "Seven", in 1995, in care a jucat alaturi de Brad Pitt - care i-a devenit apoi partener de viata. Dupa premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol secundar ("Shakespeare indragostit", 1999) si casatoria cu Chris Martin, cu care are doi copii, Gwyneth Paltrow s-a indepartat de platourile de filmare, concentrandu-se pe lansarea de carti si retete gastronomice si pe aparitii in emisiuni de televiziune.

Foto: Captura YouTube