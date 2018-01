Actritele Rose McGowan si Asia Argento - ale caror relatari au socat industria cinematografica anul trecut, atunci cand l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein de agresiune sexuala - au sustinut luni ca nu au fost invitate la ceremonia de premiere de duminica.

Afirmatiile lor vin in contextul in care nume mari din industria divertismentului, cum ar fi Oprah Winfrey (care "se gandeste activ" la o candidatura la presedintia SUA, potrivit CNN, care citeaza doi prieteni apropiati, sub acoperirea anonimatului), Nicole Kidman sau James Franco, au ales tinute de culoare neagra la acest eveniment, in semn de protest fata de inegalitatea de gen si de abuzurile comise impotriva femeilor, scrie Agerpres.

Cu toate acestea luni, McGowan a denuntat "ipocrizia Hollywood-ului", atunci cand ca a redistribuit pe Twitter o postare a Asiei Argento, in care aceasta scria "Sa nu uite nimeni ca tu ai fost cea care a rupt tacerea".

And not one of those fancy people wearing black to honor our rapes would have lifted a finger had it not been so. I have no time for Hollywood fakery, but you I love, .@AsiaArgento #RoseArmy https://t.co/9e0938y5sI