Compania a publicat in campania de prezentare o imaginea in care apare in baietel de culoare, purtand un tricou pe care scrie "Cea mai cool maimuta din jungla".

Reprezentantii companiei si-au cerut scuze si au scos fotografia din campania de prezentare.

Cantaretul The Weeknd s-a aratat dezamagit si socat de gestul retailer-ului, astfel ca a anuntat pe pagina oficiala de Twitter ca va inceta colaborarea cu H&M.

"Sunt socat si rusinat de aceasta fotografie. Ma simt ofensat si nu voi mai lucra cu H&M de acum incolo", a scris artistul pe reteaua sociala, potrivit Digi24.ro.



woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb