James Franco a fost cel care a castigat premiul pentru rolul sau din "Disaster Artist". Actorul a concurat la aceasta categorie, pe langa Hugh Jackman ("The Greatest Showman"), cu Steve Carell ("Battle of the Sexes"), Ansel Elgort ("Baby Driver") si Daniel Kaluuya ("Get Out"), noteaza stirileprotv.ro.

Hugh Jackman a fost surprins de camerele de filmat usor confuz, ramas cu gura cascata, in timp ce Franco urca pe scena pentru a ridica Globul de Aur.

Hugh Jackman’s face upon seeing he lost Best Actor for his circus musical to James Franco imitating Tommy Wiseau is my new favorite reaction image to everything ever.#GoldenGlobes pic.twitter.com/f5zH4Rgky4