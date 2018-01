Decesul actorului a avut loc in noaptea de Revelion, iar cauza nu a fost precizata. Steuer, care avea 33 de ani, a murit in locuinta sa din Oregon.

In copilarie, actorul interpretase rolul klingonianului Alexander Rozhenko. S-a lansat apoi intr-o cariera in muzica, sub numele de Jonny Jewels, cu trupa P.R.O.B.L:E.M. Fanii Star Trek i-au adus acum un ultim omagiu pe retelele sociale.