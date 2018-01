Totusi, nu a fost avansat niciun calendar privind difuzarea celui de al 8-lea si ultimul sezon al serialului cu un succes fenomenal.

Anuntul a fost primit favorabil de presa de specialitate, plecand de la ideea ca aceasta pauza de mai multe luni - cel de al saptelea sezon a fost difuzat incepand cu jumatatea lunii iulie 2017 - va permite producerea unor ultime episoade de mai buna calitate.

Informatiile au inceput sa apara inca din vara privind faptul ca "Game of Thrones" nu va reveni pe ecrane in 2018 si Sophie Turner (care joaca rolul Sansei Stark) a dezvaluit recent ca nu se asteapta la o revenire a serialului in acest an.

"Cu sezonul al 7-lea in cursa pentru Premiile Emmy in 2018 din cauza difuzarii tarzii in vara anului trecut, HBO se poate concentra pe eforturile de promovare a 'Game of Thrones' (...) in loc de lansarea unui nou sezon", a comentat James Hibberd, de la revista specializata Entertainment Weekly.

Adaptare a romanelor fantasy ale lui George R.R. Martin, saga "Cantec de gheata si foc" povesteste lupta mai multor familii pentru cucerirea "tronului de fier". Unul dintre serialele cele mai sumbre si mai controversate realizate vreodata, "Game of Thrones" a fost criticat inca de la inceputul difuzarii sale, in 2011, pentru violenta sa extrema.

Serialul a primit insa un numar de premii Emmy record si fiecare episod atrage peste 20 de milioane de telespectatori in SUA. Cel de al saselea sezon este primul care nu este inspirat direct din romanul lui George R.R. Martin, a carui parte a cincea a fost publicata in 2011. Alte doua parti urmeaza a fi publicate, dar nu se stie inca data la care vor fi finalizate.

Autorii adaptarii televizate, David Benioff si D.B. Weiss, au anuntat in 2016 ca serialul se va incheia odata cu sezonul al 8-lea, iar ca ultimele doua sezoane vor avea sapte si respectiv sase episoade.