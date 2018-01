Chris Zylka, in varsta de 32 de ani, cunoscut pentru rolurile din ''90210'' si ''The Amazing Spider-Man'', a cerut-o in casatorie pe mostenitoarea lantului de hoteluri in timpul vacantei de Anul Nou, petrecuta pe partiile de ski din Aspen, Colorado.

Hilton a declarat pentru revista People ca Zylka este ''perfect'' pentru ea, ca este dragostea vietii ei si ''cel mai bun prieten''.



The most romantic moment of my life! πŸ˜πŸ’Ž #Engaged πŸ‘°πŸΌ pic.twitter.com/RyZsgVlEqK — Paris Hilton (@ParisHilton) January 2, 2018 ''Basmele exista cu adevarat'', a spus vedeta.

Cei doi s-au cunoscut in urma cu opt ani, la o gala de decernare a premiilor Oscar, dar au devenit un cuplu abia acum doi ani.

Paris Hilton, stra-stranepoata magnatului din domeniul hotelier Conrad Hilton, a intrat in atentia tabloidelor dupa ce a aparut intr-un sex-tape care i-a deschis calea catre celebritate si catre prezentari de moda, actorie si lansari de colectii vestimentare, scrie Agerpres.



I said Yas! πŸ‘°πŸΌπŸ’ πŸΌπŸ’πŸ’Ž So happy & excited to be engaged to the love of my life. My best friend & soulmate. Perfect for me in every way. So dedicated, loyal, loving & kindhearted. I feel like the luckiest girl in the world! You are my dream come true!😍 pic.twitter.com/7b3QfrODgC