"Premiul #SeeHer rasplateste o femeie care intruchipeaza valorile miscarii #SeeHer - fortarea frontierelor in schimbarea stereotipurilor si recunoasterea importantei portretizarii cu acuratete a femeilor in peisajul de divertisment", se mentioneaza intr-un comunicat de presa.

"Gadot a devenit in acest an o voce puternica care pledeaza pentru drepturile femeilor, nu numai pe ecran prin personajul sau emblematic Wonder Woman, ci si in viata, ea incurajandu-le pe femeile din industria de divertisment si nu numai sa faca tot posibilul pentru corectitudine si tratament echitabil intre genuri", se mai mentioneaza in textul citat.

Actrita din serialul "How to Get Away with Murder" si din filmul "Fences", Viola Davis, a fost cea care a castigat in 2017 premiul #SeeHer, primul an in care a fost acordat, scrie Agerpres.

Ceremonia premiilor Critics' Choice, care rasplatesc excelenta in film si televiziune, va avea loc pe 11 ianuarie la Barker Hangar.