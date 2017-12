Incidentul a avut loc in timp ce se afla in vacanta la Phuket, Thailanda, informeaza E! News, citat de digi24.ro.



"Imi place acest loc, este atat de minunat si de uimitor... cu exceptia muscaturii de sarpe", a relatat actrita in varsta de 31 de ani intr-o inregistrare video postata pe Instagram.



"Buna! Sunt inca in Phuket, Thailanda, este minunat aici si, da, am fost muscata de un sarpe. Partea buna este ca sunt bine. La multi ani si Dumnezeu sa va binecuvanteze", a mai specificat intr-o alta inregistrare postata ulterior.



Lindsay Lohan a fost considerata una dintre cele mai talentate actrite tinere de la Hollywood, cariera ei atingand apogeul in 2003 - 2004, cand a jucat in filmele "Vinerea traznita/ Freaky Friday" si "Fete rele/ Mean Girls".



Ulterior, Lindsay Lohan a fost prezenta mai mult in presa din cauza scandalurilor in care a fost implicata, provocate de consumul de alcool si de droguri, decat pentru reusitele actoricesti. Recent, actrita a interpretat-o pe Elizabeth Taylor in lungmetrajul de televiziune "Liz and Dick", care insa nu a fost receptat favorabil de critici.